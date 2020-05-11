القيادة العامة: البرلمان الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة ولا يمكن إنهاء عمله سوى بانتخابات حرة جديدة

ليبيا – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري على أن البرلمان الليبي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل كل أطياف الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنهاء عمل البرلمان سوى بانتخابات حرة نزيهة مثل انتخابات عام 2014.

المسماري أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعته المرصد بأن بيان المشير حفتر الأخير بشأن التفويض لم يتطرق الى اسقاط البرلمان فهو جهة شرعية تم انتخابها من الشعب.

وبشأن البيان الخماسي بشأن التدخل العسكري التركي في ليبيا أكد بأن هذا البيان يعد اعتراف بمشروعية القوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي ، معرباً عن استغرابه من بيان البعثة الاممية الذي لم يتطرق يومًا إلى تحويل قاعدة معيتيقة الجوية الى قاعدة عسكرية تركية.

يشار إلى أنه قد صدر اليوم بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا و الإمارات وناقش التطورات في منطقة شرق المتوسط والتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.

وفي هذا الصدد أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

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