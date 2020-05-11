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“أمن بنغازي” يوجه ضربة لتجار المخدرات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، توجيه قسم الشرطة والنجدة، ضربة جديدة لتجار المخدرات، عبر ضبط عدد منهم في منطقة الوحيشي.

وقالت المديرية، الاثنين، إنها تعمل على تكثيف حملاتها لرصد مثل هذه الأعمال بعد ورود بلاغات وشكاوى تفيد بوجود أشخاص يقومون بممارسات مشبوهة في منطقة الوحيشي.

وأضافت المديرية في بيان إنه وعلى إثر تلك الشكاوى تم تكليف وحدة التحري والقبض بقسم الشرطة والنجدة للتحقق وجمع المعلومات، وتم تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط 3 تجار مخدرات متلبسين ببيع وشراء المخدرات بالمنطقة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لفرض الأمن والمحافظة على سلامة المواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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