«الثني» و«العقوري» يبحثان آليات حل مشكلة نفص المياه ببلدية توكرة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، بمكتبه في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي، الإثنين، عضو مجلس السيد يوسف العقوري.
واستهل عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، الاجتماع بالثناء على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية خاصة في هذه الفترة من عمر البلاد.
وناقش رئيس الحكومة مع النائب آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.
كما ناقش الاجتماع أيضا مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية.
وبحث الاجتماع، حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، فيما منح رئيس مجلس الوزراء الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.
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