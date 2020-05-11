«الثني» و«العقوري» يبحثان آليات حل مشكلة نفص المياه ببلدية توكرة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، بمكتبه في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي، الإثنين، عضو مجلس السيد يوسف العقوري.

واستهل عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، الاجتماع بالثناء على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية خاصة في هذه الفترة من عمر البلاد.

وناقش رئيس الحكومة مع النائب آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.

كما ناقش الاجتماع أيضا مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية.

وبحث الاجتماع، حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، فيما منح رئيس مجلس الوزراء الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.