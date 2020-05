دوجاريك: الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

دعت

منظمة الأمم المتحدة أمس الاثنين جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق

النار خلال شهر رمضان.

وقال

الناطق بسام المنظمة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي إن بعثة الأمم المتحدة جددت

دعوتها لهدنة خلال شهر رمضان المُبارك للسماح بمواجهة وباء كورونا.

وأشار

إلى أن الأمم المتحدة، تُدين أيضًا قصف مطار معيتيقة الدولي الوحيد في طرابلس، مشددا

على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف في ليبيا على

الدخول في حوار فوري للتوصل إلى حل سياسي.

