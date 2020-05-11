تبادل محتجزين بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في بني وليد

جرت امس بمدينة بني وليد عملية تبادل محتجزين أثنين بين الكتيبة 301 بطرابلس والكتيبة 128 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

وذكرت مصادر اعلامية ان تبادل المحتجزين تمت بالتنسيق مع جمعية السلام ببني وليد وفروع الهلال الاحمر الليبي بطرابلس ومصراته وهون وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقام منسق فريق تبادل الاسرى والمحتجزين بفرع الهلال الاحمر هون بعملية تبادل المحتجزين بين الكتيبة 301 حيث تم تسليمها احد افرادها المحتجز لدى الكتيبة 128 مشاة وكذلك استلام محتجز اخر تابع لقوات الصاعقة والذي كان موقوف لدى سجن قوة الردع الخاصة في معيتيقة بعد تسليمه فيما بعد للكتيبة 301 .