المشري للسفير الألماني: لا مكان لحفتر في العملية السياسية والمرحلة القادمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مكالمة هاتفية مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتش، تأكيده على الموقف الثابت للمجلس في العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

وتلقى المشري، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من سفير الألماني أوليفر أوفتش، جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي وضرورة استئناف الحوار السياسي.

وأكد المشري، على أنه لا مكان للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في العملية السياسية، مشددا على أنه ليس له أي دور في المرحلة القادمة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وتطرق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية إلى ملف جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي مساحة أكبر في عملية مواجهة الفيروس.

وفي الختام المناقشات أثنى خالد المشري على دور ألمانيا وجهودها في حل الأزمة في ليبيا، وما تقوم به من مساعٍ محايدة في هذا الخصوص، على حد قوله.

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