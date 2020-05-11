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المشري للسفير الألماني: لا مكان لحفتر في العملية السياسية والمرحلة القادمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مكالمة هاتفية مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتش، تأكيده على الموقف الثابت للمجلس في العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

وتلقى المشري، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من سفير الألماني أوليفر أوفتش، جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي وضرورة استئناف الحوار السياسي.

وأكد المشري، على أنه لا مكان للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في العملية السياسية، مشددا على أنه ليس له أي دور في المرحلة القادمة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وتطرق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية إلى ملف جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي مساحة أكبر في عملية مواجهة الفيروس.

وفي الختام المناقشات أثنى خالد المشري على دور ألمانيا وجهودها في حل الأزمة في ليبيا، وما تقوم به من مساعٍ محايدة في هذا الخصوص، على حد قوله.

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  • الحشرى لم يعد له صفة بعد سقوط الصخيرات حسب بند موجود بها ودفن الشعب لها فى 27 ابريل وهذا الدجال ينتحل صفة وهمية والان رئيس البرلمان هو ولى امر الشعب الليبى والوحيد المعترف به شعبيا ودوليا وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى للجيش الوطنى وهو من كلف القائد العام المشير خليفة حفتر بتحرير البلاد من الارهاب وبعدها يبدأ المسار السياسى والحوار ياحمار مع سيدك المحتل المختل عقليا اردوغان للانسحاب فورا من ليبيا وسحب مرتزقته قبل ان يعودوا فى توابيت وعلى الشعب الليبى طاعة ولى الامر ومحاربة الخوارج الخوان فى اى مكان عملا بحديث رسول الله
    حديث علي رضي الله عنه، وفيه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة))

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