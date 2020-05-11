«عقوب» يبحث آليات توفير حزم صحية جديدة لمواجهة كورونا

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، الإثنين، اجتماعا موسعا بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء؛ لمناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ومراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية بالمرافق الصحية بالبلاد خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

ويهدف اجتماع وزير الصحة إلى بحث آليه زيادة تطوير منظومة العمل بالمرافق الصحية بالبلاد، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد “كوفيد – 19″، وتغطي احتياجات القطاعات الصحية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

كما تم مناقشة سُبل الدعم الفني لمراكز العزل السريري الطبي لتمكينه من مواجهة أخطار انتشار الأمراض التنفسية في الفترة المستقبلية ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية العالقة وحادثة الاعتداء على مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

و أكد وزير الصحة، إن الحكومة الليبية تنظر للواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور الخطط المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات استراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات واستباق متطلبات مرحلة ما بعد “كوفيد – 19”.