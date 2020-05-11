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«عقوب» يبحث آليات توفير حزم صحية جديدة لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، الإثنين، اجتماعا موسعا بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء؛ لمناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ومراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية بالمرافق الصحية بالبلاد خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

ويهدف اجتماع وزير الصحة إلى بحث آليه زيادة تطوير منظومة العمل بالمرافق الصحية بالبلاد، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد “كوفيد – 19″، وتغطي احتياجات القطاعات الصحية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

كما تم مناقشة سُبل الدعم الفني لمراكز العزل السريري الطبي لتمكينه من مواجهة أخطار انتشار الأمراض التنفسية في الفترة المستقبلية ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية العالقة وحادثة الاعتداء على مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

و أكد وزير الصحة، إن الحكومة الليبية تنظر للواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور الخطط المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات استراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات واستباق متطلبات مرحلة ما بعد “كوفيد – 19”.

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آليات بحث حزم صحية جديدة عقوب مواجهة كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شوره كورونا بدت ألة شفط فلوس بس لأمانة الصحة / الزح.. تحشموا شوية على وجوهكم – ما فيش الا مرض كورونا الي الله خلقه –
    انتم مرضى نفسيين وكلاب فلوس –
    كذبتم كذبة وحصلوا فيها –
    الناس في الى عنده السكر والضغط والسرطان – والروماتيزيوم – والأعصاب – والمفاصل – والعيون – والزهايمر – وفقر الدم وغيره ….
    لكن انتم عندكم مرض نفسي – لان المجرمين بعد الجريمة – يشعر بالذنب ويعيش في خوف ورعب لان في اي لحظة حيموت – ومصيره جهنم وبءس المعاد – بفلوسه والي سرقه – والنَّاس الي سبب في يتّمهم – وتشريدهم
    -“” ((لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وباءي ارض تموت ))
    وما الساعة الا كلمح البصر –
    – ((ويذرككم الموت ولو كُنتُم في ابراج مشيدة او قلاع محصنة .)))

    رد

  • الصين – قاموا بتجميع كل طلاب المدارس والمصابين والمواطنين وعمال المصانع – في ساحات الرياضية الفارغة بالحافلات – وقاموا بترتيبهم – وتقسيمهم صفوف كل صباح لمدة ساعتين –
    داخل الساحات وبملابس رياضية وكل مجموعة يقوم بتدريبهم مدرب متخصص وكل مواطن يحمل كرة –
    ويقومون بالتمارين في الهواء الطلق مع ابناءهم – في منظر يدل على التخصر والعناية الحقيقية بالمواطنين وصحتهم المعنوية والنفسية . ورسم الابتسامة على وجوه مواطنيهم وحبهم لبلادهم وأبناءهم . لا خول ولا قوة الا بالله .

    رد

  • الصين – قاموا بتجميع كل طلاب المدارس والمصابين والمواطنين وعمال المصانع – في ساحات الرياضية الفارغة بالحافلات – وقاموا بترتيبهم – وتقسيمهم صفوف كل صباح لمدة ساعتين –
    داخل الساحات وبملابس رياضية وكل مجموعة يقوم بتدريبهم مدرب متخصص وكل مواطن يحمل كرة –
    ويقومون بالتمارين في الهواء الطلق مع ابناءهم – في منظر يدل على التحضر والعناية الحقيقية بالمواطنين وصحتهم المعنوية والنفسية . ورسم الابتسامة على وجوه مواطنيهم وحبهم لبلادهم وأبناءهم . لا حول ولا قوة الا بالله .

    رد