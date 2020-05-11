المجلس البلدي الشويرف: التخريب الممنهج لمحلقات النهر الصناعي أعمال فردية «نجهل دوافعها»

استنكر المجلس البلدي الشويرف «عمليات الاعتداءات والتخريب الممنهج التي تطال محلقات مشروع النهر الصناعي»، مؤكدا أن هذه الأفعال لا تمثل منطقة الشويرف وأهلها إنما هي «أعمال فردية تجهل دوافعها» ومن يقف خلفها.

وشدد المجلس في بيان اليوم، على أنه يخلي مسئوليته الإدارية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية اتجاه هذه الأفعال «غير المقبولة».

وأصدر المجلس كلماته تحت عنوان «بيان المجلس لبلدية الشويرف وديوان البلدية ومجلس الشوري بخصوص الاعتداءات المتكررة على محطات وملحقات مشروع النهر الصناعي وحملة التشويه التي تعرض لها أهل بلدية الشويرف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة».

وتابع المجلس أنه وجب التنبيه بأننا قمنا في السابق بعدة مقترحات من أجل تأمين محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة ومحطات التحكم وخطوط نقل المياه والآبار للحكومات المتعاقبة ولكن دون جدوى، ولم تلقَ آذان صاغية وبهذا نخلي مسئوليتنا أمام الله وأمام الشعب الليبي، مؤكدا أن كل ما يحدث من اعتداءات هي خارج إرادتنا، خاصة أن النهر الصناعي هو المصدر الوحيد للمياه ويجب العمل على المحافظة عليه وتأمينه من باب الحرص والواعز الوطني.

ونبه إلى خطورة التهديد الحقيقي الذي يتعرض له مشروع النهر الصناعي والعمل سويا من أجل كبح جماح كل من لديه دوافع لغرض إثار وتقليب الرأي العام أو لغرض التخريب الذي يزيد من معاناة الليبيين داخل ربوع الوطن.

بلدية الشويرف تعلن سماحا مشروطا بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس

جهاز النهر الصناعي: فتح صمام التحكم بمحطة الشويرف

ويتعرض مشروع النهر الصناعي في أكثر من مرة لاعتداءات على ملحقاته، كان أبرزها عندما تم اقتحمت مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وأجبروا العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

لكن بعدها بأيام أعلنت بلدية الشويرف، السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن «ابننا المخطوف» في أسرع وقت.

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