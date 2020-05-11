“الزاوية والفحوصات” توقعان ميثاق “عهد ومصالحة”

وقّع أهالي الزاوية والفحوصات، الاثنين، في بلدية غريان، على ميثاق “عهد ومصالحة”، تضمن نبذ الخلاف ووقف الأعمال العدوانية من الطرفين.

وقال المجلس البلدي غريان بصفحته في “فيسبوك”، إن بنود المصالحة نصت على أنه لا يحق لأي طرف قفل الطريق العام إلا بترخيص من الجهات الأمنية أو العسكرية وبضوابط، كما لا يجوز لأي طرف عرقلة أو التعرض للمارة في الطريق العام وعدم القيام بأي استفزاز بالكلام أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

وتضمنت البنود عدم إشهار السلاح وإطلاق الرصاص في الطريق العام أو بالقرب منه وداخل التجمعات السكنية، وضبط الأفراد القائمين على البوابات التابعة للجهات الأمنية والعسكرية واختيار الأفراد بعناية، كما يلتزم أولياء الأمور بتحمل مسؤولياتهم كاملة عن تصرفات أبنائهم.

وجاء في بنود المصالحة أن يتم حصر أي خلاف في نطاق متسببه فقط وألا يتم تحشيد المناصرين أو الأصدقاء أو أبناء العمومة من الطرفين، وأن يتم التحكيم أولا باللجنة المُشكّلة لمتابعة هذا الميثاق برعاية مختاري المحلات، أو أن يتم اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية، وألا تم اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات.

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