أفادت مصادر لليبيا

24 اليوم الثلاثاء بأن طائرة مسيرة قصفت منزل المواطن جمعة قرماط الصيعاني بمنطقة اشميخ جنوب

بني وليد دون أن يتسبب القصف في وقوع أضرار بشرية.

