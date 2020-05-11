اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش الليبي يشن غارات جوية في محيط بوقرين.. ومصدر عسكري يوضح اخر التطورات

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شن سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي عدة غارات جوية على مواقع قوات الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مصراتة. قال مدير مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة وعضو شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة، المنذر الخرطوش، إن سلاح الجو الليبي كانت له الكلمة الأبرز هذا اليوم بعد سلسلة غارات على عدة أهداف في محيط بوقرين جنوبي مصراتة.

وأضاف الخرطوش، في تدوينة على فيسبوك، أن “المحاور تشهد بعض المناوشات والمدفعية لم تتوقف، والجاهزية الكاملة لكل الوحدات العسكرية ما إن صدرت أوامر للتقدم او لإفشال هجوم مضاد”.

وأشار الخرطوش، يوم الإثنين، إلى أن “الوضع ممتاز جدا في العاصمة طرابلس، والجاهزية الكاملة والكل ينتظر بفارغ الصبر الأوامر للتقدم لنقاط جديدة”. وأكد الخرطوش، أن “مسألة تحرير العاصمة من الغزو التركي مسألة وقت ليس إلا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حرب الجيشنا ضد مليشيات الاخوان المشركين وعصابات الصخيرات له طابع خاص فليس مثل الحروب التي شاهدناها عندما تقصف الطائره مكان ما يخر سقفه علي القواعد وتكون الخسائر مؤثره في الخصم إلا ان جيشنا ذكرني بصيد الارانب حيث يتعمد الصياد عدم الاسراف فهل يعقل طائره تقصف ويجيف من مليشيات المشريكين نفر او اثنين فمتي ستنتهي هذه الحرب لابد وان يكون القصف مؤثر

    رد