الجيش الليبي يشن غارات جوية في محيط بوقرين.. ومصدر عسكري يوضح اخر التطورات

أخبار ليبيا24

شن سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي عدة غارات جوية على مواقع قوات الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مصراتة. قال مدير مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة وعضو شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة، المنذر الخرطوش، إن سلاح الجو الليبي كانت له الكلمة الأبرز هذا اليوم بعد سلسلة غارات على عدة أهداف في محيط بوقرين جنوبي مصراتة.

وأضاف الخرطوش، في تدوينة على فيسبوك، أن “المحاور تشهد بعض المناوشات والمدفعية لم تتوقف، والجاهزية الكاملة لكل الوحدات العسكرية ما إن صدرت أوامر للتقدم او لإفشال هجوم مضاد”.

وأشار الخرطوش، يوم الإثنين، إلى أن “الوضع ممتاز جدا في العاصمة طرابلس، والجاهزية الكاملة والكل ينتظر بفارغ الصبر الأوامر للتقدم لنقاط جديدة”. وأكد الخرطوش، أن “مسألة تحرير العاصمة من الغزو التركي مسألة وقت ليس إلا”.

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