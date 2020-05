أعلنت ما تسمى بعملية

بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق اليوم الثلاثاء مقتل شخص يدعى عماد الناس محمد

اطبيقه بعد أن تعرضت سيارته لقصف بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في القداحية غرب مدينة

سرت.

