الهيأة الليبية للإغاثة فرع طرابلس توزع مساعدات على العائلات النازحة في مخيم الفلاح

طرابلس 12 مايو 2020 (وال)- قام فريق الميداني التابع للهيأة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، بتوزيع المعونات الخاصة بالنظافة على العائلات النازحة داخل وخارج مخيم الفلاح ( 1 )، والتي بلغت “279” عائلة.

هذا وتأتي هذه الخطوة؛ في إطار اتفاقية الشراكة بين الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR.

كما ساهم فرق التوعية المتطوعين ضد جائحة كورونا بالهيأة، في التعقيم داخل المخيم، وأماكن الإيواء، إلى جانب نشر التوعية بين النازحين في المخيم، عن جائحة كورونا وطرق الوقاية منه.

وشمل عمل الفريق أيضًا تعاون مع مركز الطب الميداني والدعم، من خلال تمركز بسيارة إسعاف للتعامل مع أي حالة طارئة، وكذلك التعاون في نقل المعونات من سيارة الشحن إلى أماكن التخزين. (وال- طرابلس) هـ أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال