الخارجية الليبية: استهداف المقار الدبلوماسية هدفه “خلط الأوراق”

قالت وزارة الخارجية الليبية، إن الجيش الوطني ينفي بشكل قاطع استهداف بعض المقارّ الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، ويعتبر هذه الأفعال منافية للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة ردا على البيانات الصادرة عن البعثة الأممية في ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجمات الأخيرة على محيط السفارات الأجنبية في طرابلس.

وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني تعهد خلال تقدمه نحو طرابلس بحماية الأماكن الدبلوماسية، كالسفارات الأجنبية، ومقارّ الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقارّ الشركات الأجنبية، ومؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تقف وراءها من أسمتهم بـ”المليشيات الإرهابية والمرتزقة الأجانب في طرابلس”، في محاولة لخلط الأوراق.

وقالت الوزارة إنه “من المهم أن يدين المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي، التدخل التركي الهمجي السافر في ليبيا، والمذابح التي حدثت في صبراتة وصرمان والرجبان والجميل”.

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