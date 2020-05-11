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تركيا ترد على البيان الخماسي لمصر وفرنسا ودول أخرى بشأن ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ردت الخارجية التركية على بيان الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص حول أنشطة تركيا في المتوسط، معتبرةً ذلك دليلا على “ازدواجية المعايير”.

وأفاد بيان الخارجية التركية، أن “بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص اليونانية حول حوض المتوسط، دليل على ازدواجية المعايير، الذي تتبعه هذه الدول”.

وأضافت الخارجية التركية أن “تركيا أفشلت حسابات تلك الدول في السياسيات التخريبية للاستقرار في الإقليم ودعم الانقلابيين”.

وتابعت: “بدلا من دخول الإدارة الحاكمة في مصر في حوار مع تركيا، فضلت التنازل وعدم الدفاع عن حقوق شعبها ومصالحه في حوض المتوسط، لصالح القوى الخارجية التي سمحت لها بالتدخل. لا يوجد أي سبب غير العداء لتركيا يجعل الإمارات التي لا توجد لها أي علاقة بالبحر المتوسط، جزءا من هذا البيان”.

ودعت تركيا الدول الموقعة على البيان الخماسي إلى التصرف “بعقلانية” ووفقا للقانون الدولي، وقالت: “إحلال الاستقرار في المنطقة لا يكون بتشكيل تحالفات للشر، بل من خلال الحوار والتعاون الشفاف والحقيقي”.

ونددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا “غير القانونية” في المتوسط.

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن البيان الخماسي لمصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات، الرافض للتدخل الليبي في تركيا، يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني.

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المشهد

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  • وضح من البيان ما نقوله من زمان ان كل ما يهم تركيا ترسيم الحدود البحرية مع مصر وتخلى مصر عن قبرص واليونان ووقتها يضحى الاخوان باردوغان .
    فالكل يعرف ان المجتمع الدولى يعترف بمجلس النواب لانه منتخب من الشعب ويعترف بحكومة الوفاق على اساس اتفاق الصخيرات رغم انه لم يطبق اصلا وسقط بموجب بند بالاتفاق يحدد مدته وقد انتهت منذ سنتين ولم يبقى فى ليبيا سوى شرعية رئيس مجلس النواب وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى وتعلم تركيا ان اتفاقها مع السراج باطل

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  • اردوغان يغازل السيسى ادخل شريك فى غاز البحر المتوسط وانا اسحب المرتزقة من سوريا واسلمكم الخوان الموجودين فى اسطنبول فهم اغبياء ضيعونى وهذا ماقاله محللين مقربين من اردوغان قالوا ان ما يعنينا هو غاز شرق المتوسط ولا يعنينا ليبيا ولا السراج فهم اتخذوا منهم وسيلة للمساومة على الغاز وقضية الغاز يتفق عليها الاتراك حكومة ومعارضة اما ارسال جنود الى ليبيا فترفضها المعارضة والغريب انه من البيان يتضح ان تركيا تريد الخروج الامن من ليبيا مقابل ان توافق مصر على ضمها لمنظمة غاز شرق المتوسط والغريب ان مصر وتركيا تربطهما اتفاقية تجارة حرة حتى الان !!

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  • يا محماري يا مهبول هل هذه الدول الخمس تمثل المجتمع الدولي يا ميبون. وانتم يا جرذان حمتر تصدقون مثل هذه الترهات. حسب الله الي هذا الغباء المركب. راهو رجال طرابلس ومصراتة في الطريق اليكم. فاستعدو

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    • الخيانة في دم مصراته حتي بعد تولي الجيش مقاليد السيطره هناك أشياء سوف نراها وأولها البحث عن الأصل و،،،،،،

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