قسم شرطة النجدة يلقي القبض على تشكيل عصابي لبيع المخدرات في منطقة الوحيشي

بنغازي 12 مايو 2020 (وال)- تمكن أفراد قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، من القبض على تشكيل عصابي يقوم ببيع مادة الحشيش في منطقة الوحيشي.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بالقسم – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – أنه بعد ورود شكاوى من المواطنين إلى قسم شرطة النجدة، عن قيام أشخاص ببيع المخدرات في منطقة الوحيشي، ويقومون بمضايقة سكان الحي بتجارة المخدرات.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه تم تكليف وحدة التحري والقبض، بالانتقال والتحري، والقبض على هؤلاء الأشخاص متلبسين بعملية بيع وشراء المخدرات، وعلى الفور تم التعامل معهم، وضبطهم وذلك بعد محاولتهم للهرب فاشلة. (وال- بنغازي) ر ت

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