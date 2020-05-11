رئيس مجلس الوزراء يستقبل عضو مجلس النواب يوسف العقوري لبحث عدد من مشاريع بلدية توكرة

بنغازي 12 مايو 2020 (وال)- استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس السيد يوسف العقوري.

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس بمدينة بنغازي، مع سيادة النائب آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا – توكرة.

كما تم مناقشة مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، بينها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة لحل مشكلة القمامة ببلدية توكرة.

ومنح السيد رئيس مجلس الوزراء، الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.

من جهته، استهل عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس السيد يوسف العقوري، الاجتماع بالثناء على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية خاصة في هذه الفترة من عمر البلاد. (وال- بنغازي) ر ت

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