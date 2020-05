الحكومة المؤقتة تبحث المشاريع المتعثرة بمناطق الفايدية واشنيشن وبلقس

بحث

رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الاثنين مع عضو مجلس النواب

نصر الدين مهني الفايدي تطورات المشاريع الحكومية خلال الفترة الراهنة .

وأوضحت

الحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن اللقاء تناول

المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ومختلف مشاريع الحكومة خلال الفترة

الراهنة.

وأضافت أنه تم بحث المشاريع المتعثرة بمناطق الفايدية

واشنيشن وبلقس ، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وإنشاء الطرق، وشبكات مياه الصرف الصحي،

إضافة لخزان المياه الخاص بتلك المناطق.

