“قضية فساد” تهز البحرية الإيطالية والليبية

أصدر المدعي العام بمدينة برينديزي الإيطالية، أنطونيو دي دونو، طلباً باعتقال خمسة جنود إيطاليين من طاقم السفينة كابريرا وضابط في خفر السواحل الليبي، متهمين بالتزوير والتهريب والفساد.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن العسكريين الإيطاليين كانوا قد أصدروا فواتير مزورة لشراء أكثر من 750 كيلوجراما من السجائر وعقار السياليس المستخدم في علاج الضعف الجنسي عام 2018، باستخدام ميزانية العملية العسكرية الإيطالية في ليبيا، وعملوا على تهريب المشتريات عبر السفينة كاريرا من ميناء طرابلس إلى ميناء برينديزي.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برينيديزي الإيطالية بسجن الضابط الفني بالبحرية الإيطالية، والذي كان قد ترأس فريق إعادة هيكلة السفينة كابريرا، ماركو كوربيزيرو، وهو المتهم الرئيسي بالقضية، على ذمة التحقيق ووضع باقي المتهمين وهم أنطونيو فيلوغامو، روبرتو كاستيجليون، وأنطونيو موسكا، وماريو أورتيلي، وضابط خفر السواحل الليبي محمد حمزة، تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيقات.

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