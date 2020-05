خارجية الوفاق: بيان الدول الخمس تجاهل إعلان حفتر الديكتاتوري والقصف الذي طال البعثات الدبلوماسية

ردت

وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الثلاثاء على البيان الدولي الصادر

من دول فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص والذي دان التدخلات التركية في ليبيا.

وادعت

الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن بيان الدول الخمس تدخل

في الشؤون الداخلية لليبيا معتبرة أن مذكرتي التفاهم بين طرابلس وأنقرة لا تمس

بحقوق أي طرف ثالث على حد قولها.

وأضافت

الوزارة أن البيان لم يعط أي إشارة

إلى التطورات في

الأزمة الليبية المتمثلة في انقلاب حفتر العسكري في شرق البلاد على الاتفاق

السياسي الليبي والمؤسسات الشرعية المنبثقة عنه وإعلانه للدكتاتورية وعودة النظام

الشمولي إلى جزء من التراب الليبي بحسب تعبير البيان.

وتابعت

أن البيان تجاهل ما قام به حفتر خلال اليومين الماضيين من قصف صاروخي عشوائي مكثف

وغير مسبوق أودى بحياة عشرات المواطنين المدنيين ودمر منشآت ومؤسسات الدولة

المدنية في إطار عدوانه على العاصمة طرابلس المستمر منذ أكثر من سنة، حتى وصل

القصف ليطال أيضا مقار البعثات الدبلوماسية، وذلك على حد ادعاء البيان.

ودعت

الوزارة الدول الموقعة على البيان إلى مراجعة سياساتها تجاه الوضع في ليبيا واتخاذ

موقف واضح بخصوص إدانة ما سمته العدوان على العاصمة طرابلس والانتهاكات بحق

المدنيين، مضيفة أن مصالح تلك الدول ستكون

أفضل لها مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يروع شعبه، بحسب البيان.

