20 دولة تشارك في «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

قال قائد البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المعروفة باسم “إيريني”، الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني، إن هناك 20 دولة مشاركة في العملية بالأفراد والمعدات، حسبما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية، مساء اليوم الإثنين.

وذكر “أجوستيني”، أن مهمة “إيريني” ليست الحل للأزمة الليبية بل جزءا من مساهمة الاتحاد لتحقيق السلام، الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.

وقال قائد العملية: “سنعمل بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة، فهناك في الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات، وهي نتيجة ممتازة نظرا لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ كوفيد- 19، التي لم تدخر حتى الإجراءات اللازمة للشروع بهذه المهمة”.