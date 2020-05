“البريقة” تستعد لإرسال شحنات وقود لمستودعاتها في سبها

يعود ملف توفير الوقود للمنطقة الجنوبية للواجهة من جديد عقب اجتماع مطول مساء الاثنين جمع النائب في المجلس عبد السلام كاجمان، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها، بحضور مدير عام المنطقتين الغربية والجنوبية في شركة البريقة لتسويق النفط خالد اوهيبة، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء بإرسال شحنات وقود لمستودعات شركة البريقة في سبها لتغذية المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم تأمين شحنات الوقود التي ستخرج من مستودعات المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة في المرحلة الأولى على طول خط الإمداد وصولا لحدود النطاق الجغرافي لبلديات الجنوب من قبل قوة سيتم تشكيلها من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

ومن المقرر أن تستلم قوة أمُنية مشكلة من مديريات أمن مدن الجنوب بالتنسيق مع المجلس التسييري سبها والمكونات الاجتماعية المرحلة الثانية من التأمين وصولا لمستودعات شركة البريقة في سبها.

وكانت شركة البريقة أرسلت قبل عامين ملايين اللترات للمنطقة الجنوبية قبل أن تتوقف بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وبلغ سعر لتر البنزين عشرات أضعاف السعر الرسمي بسبب عمليات التهريب وانقطاع الوقود من مصدره.

