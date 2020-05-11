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خارجية الوفاق: البيان الخماسي تضمن مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين  إنها اطلعت باستغراب شديد على البيان الخماسي ، وما تضمنه من مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية على حد تعبير البيان.

وأكدت الوزارة أن ما ورد في  البيان  المذكور بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله.

وقال البيان: “وفيما يتعلق بمذكرة تحديد المناطق البحرية، نجد أنفسنا ملزمين بالتذكير بأنها مذكرة وقعت بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث، وإذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتُقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة”.

وتابع: “لقد قلنا مرار وتكرارا إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا وعربيًا وإفريقيا قد مارست حقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اخوان تركيا والأخوان العرب أكبر عملاء للغرب وعندما تشاور الارهابي اردوغان مع أمريكا في شأن ليبيا قال لهم الروس عينهم علي ليبيا نظرا للعلاقات العسكريه السابقه والجيش الليبي أعتماده في السلاح علي روسيا وحتي معظم قادته دارسين في روسيا وثمة عقود شراء سلاح لم تنفذ من أيام النظام السابق تسعي لروسيا حاليا اذا ما سيطر الجيش علي البلاد الي احياءها ولكن الحل الوحيد لمنع الروس من التغلغل في ليبيا هو أن تسمحوا لي بتدخل تركيا عسكريا في الملف لترجيح كفة الأخوان لحكم ليبيا لأن الاخوان عملاء للغرب فلن يجلبوا الروس للبلاد أبدا لأنهم يدركوا ان أي تقارب لهم مع الروس سيغضب اسيادهم الغربيين لهذا السبب امريكا اطلقت العنان لاردوغان في ليبيا وخلاته طوله بطول عصاته

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