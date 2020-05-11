خارجية الوفاق: البيان الخماسي تضمن مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين إنها اطلعت باستغراب شديد على البيان الخماسي ، وما تضمنه من مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية على حد تعبير البيان.

وأكدت الوزارة أن ما ورد في البيان المذكور بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله.

وقال البيان: “وفيما يتعلق بمذكرة تحديد المناطق البحرية، نجد أنفسنا ملزمين بالتذكير بأنها مذكرة وقعت بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث، وإذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتُقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة”.

وتابع: “لقد قلنا مرار وتكرارا إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا وعربيًا وإفريقيا قد مارست حقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية”.