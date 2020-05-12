مديرية أمن بنغازي تكشف خيوط جريمة قتل مجهولة تعود لعام 2014 م

بنغازي 12 مايو 2020 (وال)- كشف مكتب الإعلام الأمـني بمديرية أمن بنغــازي، تفاصيل جريمة قتل مجهولة تعود ملابساتها لعام 2014، راح ضحيتها مواطنين على أيدي ثلاث جُناة بمساعدة كتيبة 17فبراير الإرهابية.

هذا وبعد مرور 6 سنوات بفضل جهود أفراد مركز شرطة الفويهات، وقسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي، الجُناة الثلاثة في قبضة العدالة .

وذكر مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي تفاصيل كشف الجريمة، أنه بتوجيهات من السيد مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبد العزيز، لمتابعة القضايا الهامة والمجهولة، وعند إعادة فتح ملف قضية منذ عام 2014، ومُباشرة مرحلة الاستدلال في مركز شرطة الفويهات، وبالإحالة محضر جمع استدلال من قبل مركز شرطة الفويهات إلى قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي، حيثُ تضمن المحضر مقتل مواطنان منذ عام 2014 .

وأوضح مكتب الإعلام الأمـني أنه تم استحضار المتهم الأول داخل قسم البحث الحنائي بالمُـديرية، وبالاستدلال معه وبفضل مهنية أعضاء التحقيق بقسم البحث الجنائي، اعترف المتهم بما نُسب إليه واعترف بأنه قام بقتل المجني عليه الأول بواسطة طلقتين ببندقية نوع FN.

وأضاف مكتب الإعلام الإمني؛ أن الجاني اعترف بأنه كان برفقته أشخاص آخرين يتبعون لكتيبة 17فبراير الإرهابية في ذلك الوقت، واعترف أيضًا بأنه سبب المشاجرة؛ كون المجني عليهم يقومون بسرقة محتويات من داخل منزله في ذلك الوقت، كما اعترف الجاني بأن أداة الجريمة هي بندقية نوع FN متواجدة لدى صديقه، وعندها تم انتقال أعضاء التحريات بالقسم إلى صديقه وباستحضار أداة الجريمة.

وتابع مكتب الإعلام الأمني: المجني عليه اعترف بأنه كان برفقته شخصين أثناء حدوث الواقعة، أحدهم بقى داخل المركبة والثاني حاضرًا للواقعة، وعلى الفور تم انتقال وحدة التحريات بالقسم، وضبط الشخصين والاستدلال معهم اعترفوا بأن الجاني هو من قام بالتنسيق مع المجموعة الإرهابية “كتيبة 17فبراير الإرهابية” في سنة 2014، وبحضور الجُناة تسببوا في مقتل المجني عليهم في ذلك الوقت، اتخذت الإجراءات القانونية بإحالتهم إلى النيابة العامة . (وال- بنغازي) ر ت

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