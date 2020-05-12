مصدر عسكري: تركيا تدفع بخالد الشريف لقيادة معارك طرابلس

مجددا يعود المسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف إلى الواجهة بعد أن عينته تركيا لقيادة العمليات العسكرية بطرابلس، والهجمات على قاعدة الوطية الجوية.

وأوضح مدير جهاز الرصد بالجيش الوطني غيث اسباق لـ”العربية نت” أن الشريف قدم من تركيا إلى طرابلس مؤخرا يرافقه رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان وعدد من المتخصصين في صناعة المتفجرات.

ولفت اسباق إلى أنه تم رصد خالد الشريف، المرتبط بتنظيم القاعدة، والمكنى بـ”أبو حازم الليبي” خلال اليومين الماضيين وهو يقود كتيبة مهمتها تلغيم وتفخيخ المواقع الحيوية بغية تفجيرها حال تم تضييق الخناق على التشكيلات المسلحة وإلصاق تهمة التفجيرات بالجيش الوطني.

ورجّح المسؤول العسكري تعرّض عدد من الأسواق والمواقع المدنية لتفجيرات خلال المدة القادمة.

وبحسب اسباق، فإن كافة القوات التابعة للوفاق أصبحت تحت إمرة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، وتولى مسؤولية كل الهجمات الأخيرة، مبينا أن الهدف الأول للشريف هو السيطرة على قاعدة الوطية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تداول معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتكليف المجلس الرئاسي للشريف برئاسة جهاز الاستخبارات التابع لحكومة الوفاق خلفا لعبد القادر التهامي الذي توفي قبل أيام.

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