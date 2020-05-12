المسماري: استهداف سفارة تركيا “مسرحية”.. وسنُنهي أحلام أردوغان

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستنتهي في ليبيا، مضيفا أن “مسرحية استهداف السفارة التركية في طرابلس ألاعيب قديمة ولا قيمة لها على الإطلاق”.

وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، الاثنين، إلى أن بيان تهديد الخارجية التركية باستهداف القيادة العامة يضع الكثير من التساؤلات.

وأبدى المسماري استغرابه الشديد بشأن بيان البعثة الأممية الأخير، وتساءل: لماذا لم يصدر مثل هذا البيان في تحويل مطار معيتيقة في طرابلس إلى قاعدة تركية، ونقل المرتزقة في طائرات مدنية إلى ليبيا؟، وقال إن بعثة الأمم المتحدة “لا تسمع، ولا ترى إلا بعين واحدة”.

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