15 مواطنًا يكملون الحجر الصحي ببنغازي بعد إجلائهم من الخارج

أخبار ليبيا24

أكمل 15 مواطنًا ليبيًا من بلديات البيضاء المرج الكفرة بنغازي مدة الحجر الصحي الذي خضعوا له بعد عودتهم من الخارج بموقع راس المنقار التابع للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

وأفادت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا بنغازى، أن المواطنين أجريت لهم تحاليل الـ (بي سي آر) الخاصة بالكشف على فيروس كورنا (كوفيد-19) وكانت جميع نتائجهم سالبة.

ووجهت إدارة الخدمات الصحية بنغازي والغرفة المركزية التابعة لها الشكر والتقدير للمواطنين لحسن تعاونهم والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطة الصحية خلال مدة الحجر.

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