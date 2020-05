شاهد…أحد المرتزقة السوريين في قبضة الجيش يدلي بمعلومات هامة

تمكن الجيش من القبض على أحد المرتزقة السوريين المنضمين للقتال مع قوات

الوفاق في المحاور المختلفة، حيث أدلى بمعلومات هامة أكد خلالها استمرار تدفق

المرتزقة السوريين إلى ليبيا انطلاقا من تركيا.

واعترف المرتزق الذي يدعى محمد حمزة بأنه وصل إلى ليبيا منذ قرابة شهر رفقة

250 آخرين من فرق سورية مختلفة أبرزها ما يسمى بفيلق المجد وفيلق الشام وفيلق

السلطان مراد وفرقة الحمزة والجبهة الشامية والأحرار الشرقية.

وبين المرتزق في اعترافه أن تركيا لا تزال تجلب المرتزقة من سوريا مشيرا إلى أنه وصل إلى ليبيا عبر طائرة تركية انطلقت من مطار غازي عنتاب بتركيا.

