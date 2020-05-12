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شاهد…أحد المرتزقة السوريين في قبضة الجيش يدلي بمعلومات هامة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تمكن الجيش من القبض على أحد المرتزقة السوريين المنضمين للقتال مع قوات
الوفاق في المحاور المختلفة، حيث أدلى بمعلومات هامة أكد خلالها استمرار تدفق
المرتزقة السوريين إلى ليبيا انطلاقا من تركيا.

واعترف المرتزق الذي يدعى محمد حمزة بأنه وصل إلى ليبيا منذ قرابة شهر رفقة
250 آخرين من فرق سورية مختلفة أبرزها ما يسمى بفيلق المجد وفيلق الشام وفيلق
السلطان مراد وفرقة الحمزة والجبهة الشامية والأحرار الشرقية.

وبين المرتزق في اعترافه أن تركيا لا تزال تجلب المرتزقة من سوريا مشيرا إلى أنه وصل إلى ليبيا عبر طائرة تركية انطلقت من مطار غازي عنتاب بتركيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • هاهاهاهاهاهاها. هذا سخف وضحك علي الجرذان. راه الصغار ما يصدقون هذه التمثيليات يا محماري ويا حمتر وجرذانكم

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    • والله مافيه مخنثين إلا انتم يا كلاب مصراته بعتو بلادكم للاتراك من أجل أن تتمكنو من الحكم وسرقة المال لهدا انتم معروفين بيهود ليبيا ياكلاب
      نسيتو وقفة الرجال اللي وقفوها معاكم أهل الشرق أمتا كان اللامعمر يضرب فيكم لكن العرق دساس يايهود

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      • معي العلم هدا الكلام لا يشمل شرفاء مصراته يضم فقط كلاب المال مثل بادي وباشاغا وامتالهم