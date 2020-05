أفادت شهود عيان لليبيا 24 اليوم الثلاثاء بتعرض مواقع للجيش في

منطقة الشويرف لقصف بطائرة مسيرة، فيما لم توضح المصادر حجم الخسائر التي ترتبت

على هذا القصف.

