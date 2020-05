الخارجية التركية: البيان الخماسي يقضي على آمال التخلص من الاستبداد

ادعت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن البيان الدولي الصادر عن كل

من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص بشأن التدخل التركي في ليبيا يفسح المجال

للفوضى ويقضي على آمال التخلص من الاستبداد، بحسب تعبيرها، وذلك في إشارة إلى حفتر.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أكسوي إن بيان الدول الخمس يفسح المجال

للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها على حد

قوله.

وزعم أكسوي أن كلا من اليونان وقبرص استدعت دولا ليس لها علاقة بالمنطقة

وتعمل بمنطق استعماري بدلا من الحوار مع تركيا، مشددا على أن تركيا لن قبل بالتعرض

لمصالحها.

