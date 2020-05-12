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الخارجية التركية: البيان الخماسي يقضي على آمال التخلص من الاستبداد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

ادعت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن البيان الدولي الصادر عن كل
من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص بشأن التدخل التركي في ليبيا يفسح المجال
للفوضى ويقضي على آمال التخلص من الاستبداد، بحسب تعبيرها، وذلك في إشارة إلى حفتر.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أكسوي إن بيان الدول الخمس يفسح المجال
للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها على حد
قوله.

وزعم أكسوي أن كلا من اليونان وقبرص استدعت دولا ليس لها علاقة بالمنطقة
وتعمل بمنطق استعماري بدلا من الحوار مع تركيا، مشددا على أن تركيا لن قبل بالتعرض
لمصالحها.

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  • انتم اصل الاستبداد فاردوغان يكمم الافواه ويسيس القضاء ويعتقل مئات الالاف من خيرة الشباب المسلم فى تركيا من اتباع رجل الخير الداعية الاسلامى فتح الله غولن ويحمى هذا المجرم نظام انقلابى ارهابى فى قطر مقابل حفنة دولارات ولايحترم الشرعية الدولية لحكومتى سوريا وقبرص ويدعم متمردين على النظام هناك واسوأ من هذا ان اردوغان تحول لزعيم عصابة ارهابية تنقل دواعش وقاعدة علنا الى ليبيا برعاية امريكية ولهذا نرى غضب الله على قوى الشر الامريكى والتركى والايطالى وغيره من الناتو جائحة كورونا تجتاح بلادهم وتلزمهم بيوتهم مثل النساوين

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