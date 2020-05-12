أصوات المدفعية الثقيلة تسمع في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، سماعهم أصوات المدفعية الثقيلة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق،أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط قذائف علي منطقة الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس.

كما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين بسقوط قذائف هاون على سيمافرو الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش يوم الاثنين، أن سلاح الجو استهدف تجمعا لقوات الوفاق داخل مزرعة دبنون بمنطقة “القداحية”، لافتة إلى أن الغارات أسفرت عن وقوع “4” قتلى وعدد من الجرحى تابعين لقوات شهداء اماطين التابعه لمدينة مصراتة .

ووفقا لشهود عيان وسكان محليون فقد تجدد سماع أصوات انفجارات ظهر اليوم بمحيط مطار معيتيقة الدولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24