المسماري: الصراع في ليبيا ليس صراع سياسي بل صراع أمني

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن الصراع في ليبيا، صراع أمني وليس صراع سياسي.

وأوضح المسماري في تصريحاته لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله: “أوضحنا للجميع أن الصراع في ليبيا ليس صراع سياسي بل صراع أمني ضد الإرهابيين وضد التكفيريين والمتشددين”.

وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، أن “اتفاق الصخيرات لم يدخل حيز التنفيذ، نحن من البداية لم نعترف به، وحتى هذه اللحظة لا نعترف به، ولا توجد أي مؤسسة ليبية تعمل وفق مخرجات حوار الاتفاق السياسي، هذا اتفاق الشعب الليبي أسقطه والبرلمان الليبي أسقطه”.

وأضاف المسماري، أن المؤسسات الليبية لم تعمل وفق اتفاق الصخيرات: “لا توجد أي مؤسسة ليبية تعمل وفق اتفاق الصخيرات”، مشيرا إلى أن المشاركة في المفاوضات حول هذا الاتفاق “كانت استجابة لنداءات المجتمع الدولي”.

وعن مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات، أشار اللواء أحمد المسماري، بقوله: “المفاوضات لم تكن مع المجلس السياسي، بل كانت استجابة لنداء الأصدقاء، حتى نذهب معهم في أي اتجاه المجتمع الدولي يطلب المجتمع الدولي الذهاب إليه، وبالتالي ذهابنا إلى أبوظبي وإلى موسكو وإلى باريس وإلى باليرمو وبرلين، كان استجابة لنداءات دولية”.

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