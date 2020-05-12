مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يدينون التدخل التركي في ليبيا ويجددون رفضهم لأي تدخل أجنبي في البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دان وزراء خارجية مصر ودولة الإمارات العربية وقبرص واليونان وفرنسا، بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، معربين عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مصر ودولة الإمارات العربية وقبرص واليونان وفرنسا؛ الذي عقد اليوم الإثنين عن بُعد وذلك في إطار صيغة “3 + 1″، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وجدد الوزراء، تأكيدهم على أن مذكرتي التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط وبشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر الماضي بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوضان الاستقرار الإقليمي.

وأشار الوزراء، إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.

و​أعرب الوزراء، عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.

وحث وزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

وطالب الوزراء، الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي).

وشدد الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، مشيدين بنتائج اجتماع القاهرة الذي عقد في 8 يناير الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، معربين عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

و​ندد الوزراء، بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، معتبرين إياه انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرين إلى أنها المحاولة السادسة من قبل تركيا في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

كما دان الوزراء، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي، إضافة إلى الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب وزراء خارجية مصر ودولة الإمارات العربية وقبرص واليونان وفرنسا، من تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وفق نص البيان.

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