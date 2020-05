أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الثلاثاء

شن سلاح الجو غارات على أهداف لقوات الوفاق قرب مدينة الجميل.

وأوضحت الشعبة في منشور عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أن سلاح الجو استهدف عربات جراد ومدافع من نوع هاوزر وتمكن من

تدميرها.

