خارجية الوفاق تدعو الدول المتوسطية إلى مراجعة موقفها في ليبيا

دعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، الدول المتوسطية الموقعة على بيان إدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الليبية واتخاذ موقف واضح بخصوص إدانة “العدوان” على العاصمة والانتهاكات بحق المدنيين، وأن مصالحها ستكون أفضل لها مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يروع شعبه باستخدام “المليشيات والخوارج”، بحسب وصف البيان.

واعتبرت خارجية الوفاق، أن الدول الموقعة على البيان، سكتت عن أية إشارة للتطورات الخطيرة في الأزمة الليبية وتجاهل القصف الصاروخي العشوائي المكثف، على طرابلس.

وأضافت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن بيان الدول الموقعة، تجاهل القصف الذي طال مقار البعثات الدبلوماسية.

وفي وقت سباق، يوم أمس، أدانت مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، التدخل العسكري التركي في ليبيا، ودعوا أنقرة إلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديدًا لاستقرار البلدان المتاخمة لليبيا ، في أفريقيا وأوروبا”.

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