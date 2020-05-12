سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السواني

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السواني.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، سماعهم أصوات المدفعية الثقيلة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس.

وبحسب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، فقد شهدت منطقة الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس سقوط عدد من القذائف واشتعال النيران في احد مخازن السلاح التابعة للوفاق.

كما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين بسقوط قذائف هاون على سيمافرو الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي.

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