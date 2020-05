خارجية المؤقتة تدعو المجتمع الدولي لإدانة “الغزو التركي” وسحب اعترافه بحكومة الوفاق

رحبت وزارة

الخارجية في الحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء ، بالبيان المشترك الصادر يوم أمس

الاثين من وزراء خارجية فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص بشأن التدخل التركي

في ليبيا.

وأوضحت

الخارجية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها ترحب بالبيان

الخماسي الذي ندد بالانتهاكات والاختراقات

التي تقوم بها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي ضربت بعرض الحائط كل

الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم

التدخل في شؤونها الداخلية، على حد تعبير البيان.

وجددت الوزارة

في بيانها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين أنقرة وطرابس،

معتبرة أن تركيا قوضت عملية السلام في

ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع

الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة

القانون والمؤسسات والديمقراطية، بحسب تعبير البيان.

وأضاف البيان

أن الخارجية تجدد تأييدها للجيش في حربه ضد ما وصفته بالغزو التركي والجماعات

الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ودعت الخارجية

المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي على ليبيا

وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير المعتمدة.

