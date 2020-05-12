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خارجية المؤقتة تدعو المجتمع الدولي لإدانة “الغزو التركي” وسحب اعترافه بحكومة الوفاق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحبت وزارة
الخارجية في الحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء ، بالبيان المشترك الصادر يوم أمس
الاثين من وزراء خارجية فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص بشأن التدخل التركي
في ليبيا.

وأوضحت
الخارجية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها ترحب بالبيان
الخماسي  الذي ندد بالانتهاكات والاختراقات
التي تقوم بها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي ضربت بعرض الحائط كل
الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية، على حد تعبير البيان.

وجددت الوزارة
في بيانها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين أنقرة وطرابس،
معتبرة أن تركيا قوضت  عملية السلام في
ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع
الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة
القانون والمؤسسات والديمقراطية، بحسب تعبير البيان.

وأضاف البيان
أن الخارجية تجدد تأييدها للجيش في حربه ضد ما وصفته بالغزو التركي والجماعات
الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ودعت الخارجية
المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي على ليبيا
وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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تعليقات

  • اتمنى ان يكون البيان اقوى من ذلك وان يخرج بيان من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذى يعترف به المجتمع الدولى والنص كالتالى :-
    ندعوا المجتمع الدولى لحترام ارادة الشعب الليبى ومجلس نوابه الذى يعترف بشرعيته الجميع ولا يحترمون ماصدر عنه من قرارات برفض منح الثقة لحكومة الوفاق والتى انتهت فترة صلاحية الاتفاق السياسى فى الصخيرات منذ اكثر من عامين ببند واضح داخل الاتفاق ومع ذلك يتم تعامل المجتمع الدولى مع حكومة مغتصبة للسلطة ولا شرعية لها فى الشارع الليبى والمجتمع الدولى يشارك فى دعم الارهاب فى ليبيا بمنحه شرعية زائفة لعصابات اجرامية تنهب المال العام وتجلب ارهابيين من كل مكان لحماية المجرمين والفاسدين من جيش الشعب الوطنى المكلف من نوابه وعلى المجتمع الدولى ان يتخلى فورا عن هذا الوضع الخاطئ

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  • مابنى على باطل فهو باطل فعندما اعترف المجتمع الدولى باتفاق الصخيرات على اساس انه مرحلة انتقالية مدتها عامين فقط وعلى اساس مجلس رئاسى مكون من تسعة اعضاء يكون القرار بالتوافق بينهم لهذا سميت الوفاق ولكن بعد ان استقال اربعة من التسعة غاب الوفاق وبعد انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات بموجب بند به مات الاتفاق ودفن فكيف يتعامل المجتمع الدولى مع اموات مثلما يتعامل مرشد الاخوان مع من بايعوه

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