الثني يبحث مع العقوري آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب يوسف العقوري، لمناقشة آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.
واستهل عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، الاجتماع بالدور التي تقوم به الحكومة في عدة مدن، إضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية.
وبحث الاجتماع، حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، ومنح على إثره رئيس الحكومة الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.
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