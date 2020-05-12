الثني يبحث مع العقوري آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب يوسف العقوري، لمناقشة آليات حل مشكلة نقص المياه بخط بنينا توكرة.

واستهل عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، الاجتماع بالدور التي تقوم به الحكومة في عدة مدن، إضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية ببلدية توكرة، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية.

وبحث الاجتماع، حل مشكلة القمامة ببلدية توكرة، ومنح على إثره رئيس الحكومة الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.

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