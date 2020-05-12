طقس ليبيا: موجة حر عالية وارتفاع للحرارة.. وهذه ابرز ملامحها بكافة المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء موجة حر قادمة يوم الاربعاء وبحسب نشرة جوية فمن المتوقع ان تصعد كتل من الهواء الصحراوي نحو ليبيا مع هبوب رياح القبلي على المناطق الغربية، ويتوقع ارتفاع بدرجات الحرارة يكون واضح على المناطق الغربية والخليج وبشكل اقل بالمناطق الشرقية، كما تشهد منطقة الجنوب ارتفاع للحرارة.

وبحسب النشرة الجوية فمن المتوقع ان تبدأ الموجة المتوقعة من يوم غدا الاربعاء وتستمر خلال الخميس والجمعة.

طقس المناطق الغربية والخليج :

من المتوقع هبوب رياح القبلي خاصة الخميس، ارتفاع ملحوظ للحرارة لتتراوح مابين 38-42 درجة بمعظم المناطق ونتوقع ان تصل 45 بسهل الجفارة.

وبحسب النشرة تهب نسمات شرقية في فترات بعد الظهر تساهم بتلطيف الحرارة بالمناطق الساحلية والمطلة على البحر كذلك يوم الجمعة، وتظل الحرارة عالية بالمناطق البعيدة عن البحر.

طقس مناطق الجنوب :

طقس صيفي وحرارة مرتفعة وتتراوح مابين 38-41 درجة.

طقس المناطق الشرقية :

تشهد الاجواء ارتفاع بدرجات الحرارة على اجدابيا الواحات وسهل بنغازي والدواخل لتصل منتصف الثلاثينات الخميس والجمعة، بينما تظل الرياح شمالية وطقس نسبيا معتدل بالجبل الاخضر وساحل طبرق.

وبحسب التوقعات فإن ارتفاع الحرارة ملحوظ خاصة بالدواخل الغربية وسهل الجفارة حيث تصل منتصف الاربعينات، ومن المتوقع ان تمتد هذه الموجة لبضعة ايام حتى بداية الاسبوع .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي