بلدية أبوسليم تعلن البدء في تدريب مجموعات الرصد على كيفية الاختبار السريع

أعلنت بلدية أبوسليم، البدء في تدريب مجموعات الرصد و التقصي و الإستجابة السريعة الفرعية، على كيفية إستخدام الاختبار السريع (rapid test) الخاص بفيروس “كوفيد-19” كورونا.

وأوضحت البلدية، إنطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتدريب مجموعات الرصد و التقصي والإستجابة السريعة بالمرافق الصحية ببلدية أبوسليم ، وعلى كيفية اخذ العينات لإجراء الاختبار السريع.

وأشارت بلدية أبوسليم، أن العينات العشوائية شملت موظفي غرفة عمليات الصحة أبوسليم ، كنقطة بداية على أن يتم الإستمرار في أخذ العينات من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق، لمعرفة الوضع الوبائي و الصحي .

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