طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية والحرارة ليوم الثلاثاء 12 مايو

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء في اغلب المناطق اجواء معتدلة وصيفية وسط ارتفاع لدرجات الحرارة مع اقتراب قدوم موجة حر تستمر خلال الاربعاء وحتى الاسبوع القادم.

المنطقة الغربية:

وفقا لخبراء الارصاد والطقس تكون الأجواء معتدلة على أغلب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة مابين 24°- 29° درجة.

فيما تشهد المناطق جبل نفوسة والدواخل الأجواء صيفية ودرجات الحرارة مزالت مرتفعة مابين 33°- 38° توصل لعند 40°درجة في بعض المناطق جهة بدر وتجي.

المناطق الجنوب:

يشهد الطقس في الجنوب الغربي استمرار الاجواء الصيفية ودرجات الحرارة مرتفعة مابين 34°- 42° درجة خصوصاً جهة غدامس ودرج، وباالجنوب الشرقي درجات الحرارة مابين 34°- 38°درجة.

المناطق الشرقية وجبل الأخضر ،،

الأجواء صيفية على أغلب المناطق القبلي ودرجات الحرارة المتوقع تكون مابين 29°- 38° درجة، خصوصاً جهة اجدابيا وراس لانوف .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي