أجوستيني: 20 دولة تشارك في عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

كشف

قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الإيطالي

“فابيو أجوستيني”، أمس الاثنين، عن مشاركة 20 دولة مشاركة في العملية

بالأفراد والمعدات.

ونقل مصدر صحفي عن “أجوستيني”، قوله إن مهمة

“إيريني” ليست الحل للأزمة الليبية بل جزءا من مساهمة الاتحاد لتحقيق

السلام، الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه سيتم العمل

بطريقة متوازنة مع

جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة، مؤكدا أن مشاركة 20 دولة بالأفراد والمعدات، هي نتيجة ممتازة نظرا لأن

الجميع يواجهون حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا.

