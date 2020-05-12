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باشاغا يزور مقر البحث الجنائي طرابلس لمناقشة الملفات الأمنية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بزيارة لمقر البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس وكان في استقباله مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس وعدد من رؤساء أقسام النجدة والمرور بالمديرية.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة  استعرضت عدد من المواضيع الأمنية التي تهم كافة مكاتب وأقسام المديرية.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن باشاغا استمع إلى شروح وافية من قبل مسئولي البحث الجنائي طرابلس خلال جولة قام بها للمقر إطلع خلالها على سير العمل داخله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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