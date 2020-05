إيطاليا…مذكرة لاعتقال خمسة جنود إيطاليين وضابط في خفر السواحل الليبي بتهمة بالفساد

أصدر المدعي العام بمدينة برينديزي الإيطالية، أنطونيو

دي دونو، مذكرة لاعتقال ضابط في خفر السواحل الليبي و خمسة جنود إيطاليين من طاقم

السفينة كابريرا ، متهمين بالتزوير والتهريب والفساد.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن الجنود الإيطاليين كانوا

قد أصدروا فواتير مزورة لشراء أكثر من 750 كيلوجراما من السجائر وعقار السياليس

المستخدم في علاج الضعف الجنسي عام 2018، باستخدام أموال غير شرعية، وعملوا على

تهريب المشتريات عبر السفينة كاريرا من ميناء طرابلس إلى ميناء برينديزي.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة برينيديزي الإيطالية بسجن

الضابط الفني بالبحرية الإيطالية، والذي كان قد ترأس فريق إعادة هيكلة السفينة

كابريرا، ماركو كوربيزيرو، وهو المتهم الرئيسي بالقضية، على ذمة التحقيق ووضع باقي

المتهمين وهم أنطونيو فيلوغامو، روبرتو كاستيجليون، وأنطونيو موسكا، وماريو

أورتيلي، وضابط خفر السواحل الليبي يدعى محمد حمزة، تحت الإقامة الجبرية حتى

انتهاء التحقيقات.

