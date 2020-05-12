مكتب الحرس البلدي الجفرة يعلن الإنذار الأخير لمن يخالف قرارات الحظر

أعلن مكتب الحرس البلدي الجفرة، أنه أعطى الإنذار الأخير لكافة الأنشطة التجارية التي تخالف قرار الحظر والإقفال لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المكتب، أنه سيُطبق المخالفات لكل من يخترق الحظر، وسيعقاب بغرامة مالية تقدر بِ 500 د .ل.

وأشار مكتب الحرس البلدي الجفرة، أن الإجراءات المتخذة، بناءً على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وكان الحرس البلدي طرابلس، أن أوضح كذلك، أن حظر الأنشطة التجارية مازال مستمرا.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد الخرق الذي شهدته عدة مدن في فتح المحال التجارية، التي تتسبب في الإزدحام ويؤدي إلى انتشار بؤر جديدة لفيروس كورونا.

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