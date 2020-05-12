اخبار ليبيا الان

مكتب الحرس البلدي الجفرة يعلن الإنذار الأخير لمن يخالف قرارات الحظر

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الحرس البلدي الجفرة، أنه أعطى الإنذار الأخير لكافة الأنشطة التجارية التي تخالف قرار الحظر والإقفال لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المكتب، أنه سيُطبق المخالفات لكل من يخترق الحظر، وسيعقاب بغرامة مالية تقدر بِ 500 د .ل.

وأشار مكتب الحرس البلدي الجفرة، أن الإجراءات المتخذة، بناءً على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وكان الحرس البلدي طرابلس، أن أوضح كذلك، أن حظر الأنشطة التجارية مازال مستمرا.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد الخرق الذي شهدته عدة مدن في فتح المحال التجارية، التي تتسبب في الإزدحام ويؤدي إلى انتشار بؤر جديدة لفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك