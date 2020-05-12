الخارجية الليبية ترحب بالبيان الخماسي الذي يستنكر اتفاقية الوفاق مع تركيا

رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية والجمهورية القبرصية والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها تركيا في ليبيا.

وجدّدت الوزارة في بيان لها، رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا و حكومة الوفاق، لكونها قوضت عملية السلام في ليبيا، بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم لـ “الميليشيات” الإرهابية المسلحة، بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.

وذكّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، أن الجيش الوطني أعلن عن الهدن الإنسانية في شهر رمضان، لكن قوات الوفاق لم تحترمها وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة.

ودعت الخارجية الليبية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وبسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

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