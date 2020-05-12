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«الشاطر»: بيان الدول الخمس نوع من «الصفاقة وصحة الوجه»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، غضبه من البيان الخماسي الصادر عن كل من «فرنسا، اليونان، مصر، الإمارات، وقبرص» والذي طالبت خلاله الدول الخمس، تركيا بضرورة وقف السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بيان الدول الخمس اعتراضا على اتفاق «دولتين» وتسجيله لدى الأمم المتحدة كوثيقة متكاملة الشروط القانونية هو نوع من الصفاقة وصحة الوجه”، على حد وصفه.

وادعى عضو المجلس الاستشاري، والمؤيد بشدة للغزو التركي، أن هذه الدول تعمل على «زعزعة الأمن» في ليبيا تمهيدا لـ«احتلالها وسرقة خيراتها»، مضيفا “اللي يتحشموا ماتوا”، بحسب تعبيره.

وكانت دول «مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص»، قد أعربوا عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع «حكومة السراج» تهدد الاستقرار الإقليمي، وقال البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس: “نندد بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.

وسارعت الخارجية التركية، لإصدار بيان، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ردا على البيان الخماسي الصادر عن مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، زاعمة فيه أنه يفسح المجال للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها.

وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي، أن بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص المتعلق بشرق المتوسط وليبيا، يفسح المجال للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها في التخلص من استبدادها.

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البيان الخماسي الغزو التركي المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Tripoli & its dara-wee-ish which is the same as its piled up Trash & the Syrian drug addicts, it needs an immediate cleansing & burning it down

    DER_WEE_ISH Geden Geden

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  • انت حمار ومتخلف عقليا اى اتفاق ياميبون لا يحظى بموافقة مجلس النواب المعترف به دوليا فهو والعدم سواء بغض النظر على ان توقيع الاتفاق نفسه يحتاج موافقة كل اعضاء المجلس الرئاسى بالتوافق طبقا لاتفاق الصخيرات واهمية البيان الخماسى وجود ثلاث دول فى الاتحاد الاوربى اهمهم فرنسا دولة دائمة العضوية فى مجلس الامن وبالتالى حق الفيتو على اى قرار بما فى ذلك تجديد حظر السلاح على ليبيا وبالتالى تسليح الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بقرار رسمى وبنصاب قانونى كما ان الدول الخمس تستطيع تطبيق الحظر على السلاح من تركيا فاليونان ومصر تستطيع اغلاق الممر البحرى والجوى شرق ليبيا بينما فرنسا تسيطر على غرب ليبيا بحريا وجويا انتهى الدرس ياغبى فالبيان فى المليان يفهمه اردوغان لذلك كان رد الفعل هادئ من تركيا ومجرد توسل لمصر واليونان وقبرص للانضمام لمنظمة غاز البحر المتوسط حتى لو باعت الاخوان فى اى صفقة

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  • لم يقرأ الشاطط رد تركيا ليعلم انها فهمت الرسالة جيدا وانها فشلت فى سعيها للمساومة على غاز المتوسط فخسرت كل اوراقها ولم ترى سوى العين الحمراء لردعها

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  • مضيفا “اللي يتحشموا ماتوا”، بحسب تعبيره…. إذاً أنتَ لمْ تَمُتْ ولا زِلتَ على قيدْ الحياة ، ويفهمْ مَنْ هذا بأنكَ عكسْ ذلكَ؟؟!

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  • هل يعلم الشاطر من منح ايطاليا قاعده في مصراته ومن ساعد تركيا في غزوها لليبيا ماذا يُسمي اعتقد بانك ستقول هو بطل لا يا شاطر هو خائن
     ( ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ﺃﻱ ﻧﻔﺲ ، ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ، فكل ﻓﻌﻞ ﻣﺸﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﺇﻻ‌ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ؛ فإﻧﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭ ، فمهما ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﻓﻬﻮ سبب واهي وصغير أمام عظمة الوطن فأبداً ﻻ‌ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻚ ﻟﺘﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻚ ﻭ ﺗﻐﺪﻭ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺎﺋﻦ . ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻨﺎ ، مع الشركاء في الوطن ﻣﻬﻤﺎ ﻇﻠﻤَﻨَﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻨﻪ ) ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ . ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﻫﻦ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻷ‌ﺧﺮﻯ : ( ﺍﻟﻐـﺪﺭ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ) . ﻓﺎﻟﻐﺪﺭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ، ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﻭ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺘﻤﻊ في ﺇﻧﺴﺎﻥ . ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺻﻔﺎﺕ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻳﻤﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻭ ﻳﺰﺩﺭﻳﻪ ، ﻷ‌ﻥ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ) ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻋِﺮﺿﻪُ ﻭﺷﺮﻓﻪ ) ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ) ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺷﺮﻓﻪُ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ . ﻗﺪ ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻘﺘﻪ ﻭﺃﻣﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ، ﻗﺪ ﻳﻈﻠﻤﻨﻲ ﻭﻃﻨﻲ فأضطر للعيش في وطن غيره ﻗﺪ ﺃﺣﻴﺎ داخل وطني ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ وطني ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ( ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻲ ) . ﺃﻧﻪ ( ﺍﻟﻌﺎﺭ ) ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ، ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻭﺣﺪﻙ ﺑﻞ سيلبسه معك ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺫﺭﻳﺘﻚ ، ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺰﺭﺍ ، ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺭﻭﻧﻬﻢ ، ( ﻟﻴﺲ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﺮﺍﺭ ) ، ﺑﻞ ( ﻷ‌ﻥ ﺠﺮﻡ خيانة الوطن ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ ) ، ﻭﻋﻈﻴﻢٌ ﺟﺪﺍ ، ﻟﺬﺍ فأﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺃﻫﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻇﻠﻤﻚ ﻟﻮﻃﻨﻚ ﻭﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻚ ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﻐﻔﺮ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ـ ﻟﻸ‌ﺳﻒ ـ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺑﺪﺍ . ﺣﺘﻰ ( ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ) ، سينظرون ﺇﻟﻴﻚ ﻛﺸﺨﺺ ( ﺣﻘﻴﺮ ) ، ﻫﻢ ﻻ‌ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﻚ ﻭﻻ‌ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ يمقتوك ويكرهوك ﻭﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻟﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻡ ، فأنهم ﻳﺒﻄﻨﻮﻥ لك ﺍﻟﻤﻘﺖ ﻭ ﺍﻻ‌ﺯﺩﺭﺍﺀ  ، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﻥ ، ﻭ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ بسهوله . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ، ﺗﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭ ( ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ، فلا ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ) ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ‌ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻥ ( ﺳﺮﺍً ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎً ) ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﻴﺎﻧﺔ ، ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ‌ يُجمله شئ ، ﻭﺃﻥ ﺻَﻔَﺤَﺖْ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺎﺋﻦ ـ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ فالوطن ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ‌ ﻳﺼﻔﺢ ﺃﺑﺪﺍ ، ﻭ ﻳﻈﻼ‌ﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ . ﻓﻬﻤﺎ ( ﻻ‌ ﻳﻐﻔﺮﺍﻥ ﻟﺨﺎﺋﻦ ) ﺃﺑﺪﺍ ، فيوم مسنا الضر ولحقنا الآذي والضيم في زمن معمر غادرنا ليبيا ولم يغادر الوطن قلوبنا بل عاش فينا وجوانا وعندما اعتدي الناتو علي ليبيا نسينا الضر والضيم واصبحنا لليبيا لا عليها وهبينا هبة رجل واحد لنصرة ليبيا من خارج حدودها كلا حسب استطاعته وكل قدير وقدره وكان لا خيار لنا غير انه عدو المعروف وهو معمر خير من صديق مجهول وهو فبراير التعيس وعلي الأقل سُجلت أسماءنا في قائمة من ساندوا الوطن ضد العدو ولم تسجل في قائمة من ساندوا العدو ضد الوطن ﻳﻘﻮﻝ الشاعر
    ﺑﻼ‌ﺩﻱ ﻭﺃﻥ جارت ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺃﺟﻮﻉُ
    ﻭﻟﻰ ﻛﻒ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺑﺒﻄﺸﻬﺎ ﻭ ﺃﺷﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻭ ﺃﺑﻴﻊُ
    ﺗﻈﻞ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﺗﻠﺜﻢ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻭﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺪﺑﻴﻦ ﺭﺑﻴﻊُ
    ﺃﺃﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﺛﻢ ﺃﺑﺘﻐﻰﺧﻼ‌ﺻﺎ ﻟﻬﺎ…!

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