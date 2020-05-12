ضبط 3 أشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة في بنغازي

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي ثلاثة اشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة.
بداية الواقعة كانت بتلقي القسم شكوى من مواطن تضرر من أعمال هؤلاء الثلاثة، وتبين بالبحث والتحري صحة تلك المعلومات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء.
وتمكن قسم البحث الجنائي من تحديد مكانهم، وضبط الثلاثة، إذ اعترف أحدهم بممارسة أعمال السحر، وقال الشخصان الآخران أنهما يقومان بالدعاية للآخر، ويقولان للناس أن هذا الشخص شيخ، ويجلب الرزق ويعالج العقم وأمراض السرطان والوباء الكبدي واستعجال الجواز وجلب الحبيب وموافقة الأهل على الزواج، وذلك بواسطة طلاسم بها أسماء نساء ومواليد الأشخاص، وأفادوا بأنهم شركاء بهذه الأعمال.
واعترف المتهم الرئيسي بأنه يدعي علمه بكيفية علاج الأمراض واستعجال الزواج عن طريق الوخز بالإبر للدمى في العين والأذن والفم والرحم والبطن، وهي أدوات ضبطها عناصر الأمن في الوكر، إضافة إلى عثورهم على هاتف محمول به رسائل مكتوبة لوصفات للبخور وزيت الزيتون وأشياء اخرى، وكذلك عطور نسائية ومجموعة عقود شفرات مدار وأشياء أخرى.
واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إيداعهم بالحجز القانوني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
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