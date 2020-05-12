باشاغا يتفقد مقر البحث الجنائي طرابلس

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة لمقر البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا التقى خلال الزيارة مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس وعدد من رؤساء أقسام النجدة والمرور بالمديرية وجرى استعراض عدد من المواضيع الأمنية التي تهم كافة مكاتب وأقسام المديرية.

واستمع باشاغا خلال الزيارة إلى شروح وافية من قبل مسؤولي البحث الجنائي طرابلس خلال جولة قام بها للمقر واطلع خلالها على سير العمل داخله.