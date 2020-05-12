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باشاغا يتفقد مقر البحث الجنائي طرابلس

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة لمقر البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا التقى خلال الزيارة مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس وعدد من رؤساء أقسام النجدة والمرور بالمديرية وجرى استعراض عدد من المواضيع الأمنية التي تهم كافة مكاتب وأقسام المديرية.

واستمع باشاغا خلال الزيارة إلى شروح وافية من قبل مسؤولي البحث الجنائي طرابلس خلال جولة قام بها للمقر واطلع خلالها على سير العمل داخله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باشاآغا ماذا تسمي نفسك وانت اكبر مساند لتركيا لأحتلال ليبيا هل هي بطوله سيخلدك بها التاريخ أما هي خيانه بصريح العباره
     ( ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ﺃﻱ ﻧﻔﺲ ، ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ، فكل ﻓﻌﻞ ﻣﺸﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﺇﻻ‌ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ؛ فإﻧﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭ ، فمهما ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﻓﻬﻮ سبب واهي وصغير أمام عظمة الوطن فأبداً ﻻ‌ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻚ ﻟﺘﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻚ ﻭ ﺗﻐﺪﻭ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺎﺋﻦ . ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻨﺎ ، مع الشركاء في الوطن ﻣﻬﻤﺎ ﻇﻠﻤَﻨَﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻨﻪ ) ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ . ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﻫﻦ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻷ‌ﺧﺮﻯ : ( ﺍﻟﻐـﺪﺭ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ) . ﻓﺎﻟﻐﺪﺭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ، ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﻭ ﺃﺭﺫﻝ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺘﻤﻊ في ﺇﻧﺴﺎﻥ . ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺻﻔﺎﺕ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻳﻤﻘﺖ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻭ ﻳﺰﺩﺭﻳﻪ ، ﻷ‌ﻥ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ( ﻻ‌ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ) ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻋِﺮﺿﻪُ ﻭﺷﺮﻓﻪ ) ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ( ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ) ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺷﺮﻓﻪُ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ . ﻗﺪ ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻘﺘﻪ ﻭﺃﻣﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ، ﻗﺪ ﻳﻈﻠﻤﻨﻲ ﻭﻃﻨﻲ فأضطر للعيش في وطن غيره ﻗﺪ ﺃﺣﻴﺎ داخل وطني ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ وطني ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ( ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻲ ) . ﺃﻧﻪ ( ﺍﻟﻌﺎﺭ ) ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ، ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻭﺣﺪﻙ ﺑﻞ سيلبسه معك ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺫﺭﻳﺘﻚ ، ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺰﺭﺍ ، ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺭﻭﻧﻬﻢ ، ( ﻟﻴﺲ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﺮﺍﺭ ) ، ﺑﻞ ( ﻷ‌ﻥ ﺠﺮﻡ خيانة الوطن ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ ) ، ﻭﻋﻈﻴﻢٌ ﺟﺪﺍ ، ﻟﺬﺍ فأﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺃﻫﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻇﻠﻤﻚ ﻟﻮﻃﻨﻚ ﻭﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻚ ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﻐﻔﺮ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ـ ﻟﻸ‌ﺳﻒ ـ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺑﺪﺍ . ﺣﺘﻰ ( ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ) ، سينظرون ﺇﻟﻴﻚ ﻛﺸﺨﺺ ( ﺣﻘﻴﺮ ) ، ﻫﻢ ﻻ‌ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﻚ ﻭﻻ‌ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ يمقتوك ويكرهوك ﻭﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻟﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺮﺍﻡ ، فأنهم ﻳﺒﻄﻨﻮﻥ لك ﺍﻟﻤﻘﺖ ﻭ ﺍﻻ‌ﺯﺩﺭﺍﺀ  ، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﻥ ، ﻭ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ بسهوله . ﻭﻣﻦ ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻨﻪ ، ﺗﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻵ‌ﺧﺮﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭ ( ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ، فلا ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ) ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ‌ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻥ ( ﺳﺮﺍً ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎً ) ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﻴﺎﻧﺔ ، ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ‌ يُجمله شئ ، ﻭﺃﻥ ﺻَﻔَﺤَﺖْ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺎﺋﻦ ـ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ فالوطن ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ‌ ﻳﺼﻔﺢ ﺃﺑﺪﺍ ، ﻭ ﻳﻈﻼ‌ﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ . ﻓﻬﻤﺎ ( ﻻ‌ ﻳﻐﻔﺮﺍﻥ ﻟﺨﺎﺋﻦ ) ﺃﺑﺪﺍ ، فيوم مسنا الضر ولحقنا الآذي والضيم في زمن معمر غادرنا ليبيا ولم يغادر الوطن قلوبنا بل عاش فينا وجوانا وعندما اعتدي الناتو علي ليبيا نسينا الضر والضيم واصبحنا عونا لليبيا لا عونا عليها وهبينا هبة رجل واحد لنصرة ليبيا من خارج حدودها كلا حسب استطاعته وكل قدير وقدره وكان لا خيار لنا غير انه عدونا المعروف وهو معمر خير لنا من صديق مجهول وهو فبراير اثبتت التجربه أن خيارنا هو الاصوب وعلي الأقل سُجلت أسماءنا في قائمة من ساندوا الوطن ضد العدو ولم تسجل في قائمة من ساندوا العدو ضد الوطن ﻳﻘﻮﻝ الشاعر
    ﺑﻼ‌ﺩﻱ ﻭﺃﻥ هانت ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺃﺟﻮﻉُ
    ﻭﻟﻰ ﻛﻒ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺑﺒﻄﺸﻬﺎ ﻭ ﺃﺷﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻭ ﺃﺑﻴﻊُ
    ﺗﻈﻞ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﺗﻠﺜﻢ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻭﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺪﺑﻴﻦ ﺭﺑﻴﻊُ
    ﺃﺃﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﺛﻢ ﺃﺑﺘﻐﻰﺧﻼ‌ﺻﺎ ﻟﻬﺎ…!

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