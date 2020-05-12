المرصد السوري: إرتفاع حصيلة قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 279 بينهم 13 طفلاً

ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل السورية الموالية لتركيا تراكم خسائرها في ليبيا وتحديداً في طرابلس حيث يقاتل عدد من المرتزقة إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.

المرصد السوري أعلن في بياناً له أمس الإثنين مقتل 11 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال ضد الجيش الليبي لترتفع حصيلة القتلى في صفوف تلك الفصائل جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 279 مقاتلاً بينهم 13 طفلاً دون سن الـ 18 وفق إحصائية المرصد.

وأوضح أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم،فرقة السلطان مراد،لواء صقور الشمال،الحمزات،سليمان شاه”،مشيراً إلى أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية